الذهب يواصل الانهيار في منتصف التعاملات.. والجرام يفقد 40 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب، في الانخفاض بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس، بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2225 جنيهًا للجرام عقب تراجع أمس 30 جنيهًا، وشهد الذهب انخفاضًا بحوالي 40 جنيهًا خلال اليومين الماضيين.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2543 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2225 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1907 جنيهات.

الجنيه الذهب 17800 جنيه.

توقعات أسعار الذهب:

وفشل الذهب في اختراق المستوى 2300 جنيه للجرام عيار 21 ليعود إلى التراجع واستهدف المستوى 2250 جنيهًا للجرام بتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الصعود، ثم هبط إلى 2225 جنيهًا للجرام.

واستطاعت أسعار الذهب التداول تحت المستوى 2250 جنيهًا للجرام خلال جلسة اليوم في انتظار تحقيق كسر صريح لهذا المستوى وحدوث إغلاقات يومية أسفله، الأمر الذي يفتح الطريق لمزيد من التراجع في أسعار الذهب حتى المستوى 2230 جنيهًا للجرام ومن بعده المستوى 2200 جنيه للجرام.

الذهب في المعاملات الفورية:

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1923.27 دولار للأونصة ليحوم قرب أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس والذي بلغه أمس الإثنين. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1951.10 دولار.

وأدى انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى لها منذ عام 2007، والذي بلغته الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع أسعار الذهب.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كيلفن وونغ، المحلل البارز لأسواق منطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا، لوكالة رويترز، إن تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أشارت إلى أن معركة التضخم لم تنته بعد، ومع عودة سيناريو الركود التضخمي مرة أخرى، ربما بدأ بعض الطلب على الذهب يزداد باعتباره أداة لتنويع الأصول.

ومن بين مجموعة البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، سينصب التركيز على مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره يوم الخميس، وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر يوم الجمعة.