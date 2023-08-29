تم إنعقاد الجمعية العمومية لإدارة الشباب والرياضة بأسيوط، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وبمتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب. وتأتي هذه الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد بالإضافة إلى استكمال عضوية مجالس الإدارة لفترة دورة 2027/2023 لمراكز الشباب.

تم في الجمعية العمومية مناقشة جدول الأعمال وانتخاب مركز جديد وذلك بالتزكية لمركز شباب بني شقير التابع لإدارة شباب منفلوط. وقد شارك في انتخابات هذا المركز 117 عضوًا من أصل 329 عضوًا لديهم حق التصويت في الجمعية. وبذلك تم استيفاء النصاب القانوني للجمعية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة بإنعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب وفقًا للائحة النظام الأساسي للهيئات الشبابية. وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير فرصة للشباب للمشاركة في صناعة قرارات تتعلق بمراكز الشباب وإسهامهم في تنمية المجتمع المحلي.

قطار الجمعيات العمومية بمنفلوط يصل مركز شباب بنى شقير

قطار الجمعيات العمومية بمنفلوط يصل مركز شباب بنى شقير

قطار الجمعيات العمومية بمنفلوط يصل مركز شباب بنى شقير

قطار الجمعيات العمومية بمنفلوط يصل مركز شباب بنى شقير

قطار الجمعيات العمومية بمنفلوط يصل مركز شباب بنى شقير

قطار الجمعيات العمومية بمنفلوط يصل مركز شباب بنى شقير