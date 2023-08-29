أبطال الموهبة "للتايكوندو" يواصلون تدريباتهم بنادى أبوتيج الرياضى
تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، متمثلة في "الإدارة العامة للرياضة"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة الرياضية في تنظيم فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة التايكوندو بنادي أبوتيج الرياضي. وتقام هذه الفعاليات أيام السبت والأحد والثلاثاء والخميس.
وقد تولت نخبة متميزة من المدربين الأكفاء تدريب المشاركين بهدف إعدادهم للإنضمام إلى المنتخبات القومية في مختلف البطولات المحلية والدولية.
تُعد هذه الفعالية جزءًا من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذي يعتبر أحد أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية. كما يعتبر تحقيق هذا المشروع أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتها وإعدادها بالشكل الأمثل، حيث يُعَدُّون أبطال المستقبل الذين يمثلون مصر في المنافسات الدولية.
تُنظم التدريبات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وبمتابعة أحمد سويفي وكيل المديرية للرياضة.
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- أبطال الموهبة والبطل الأولمبي للتايكوندو يواصلون تدريباتهم بنادى أبوتيج الرياضى