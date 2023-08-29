وكيل التعليم بالوادي الجديد: نهدف لتقديم خدمة متميزة لجميع طلاب المحافظة

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، عُقِدَ المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد اليوم الثلاثاء لقاءً موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم بالمديرية، بحضور إدارة التنسيق والتوجيه الفني ومركز المعلومات وموجهي أوائل المواد الدراسية المختلفة بالإدارات التعليمية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعاته في إطار استعداداته للعام الدراسي الجديد والوقوف على آخر المستجدات. وفي مستهل اللقاء، وجه وكيل التعليم بالوادي الجديد الشكر والتقدير للجميع على تأمين امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الثانوية العامة والإعدادية بأمن وسلام وفقًا لخطة محكمة وحققت المردود الإيجابي المتميز.

وشدد سيد على الجميع بضرورة الانتهاء من إجراءات سد العجز في جميع التخصصات بما يحقق الاستقرار في العمل وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب في جميع مدارس المحافظة والوصول لأعلى معايير الجودة مع مراعاة الشفافية والعدالة.

وأكد أيضًا دعمه الدائم والمتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفقًا للوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

وفُتِحَ باب الحوار والمناقشة مع الحضور حول بعض المشكلات التي قد تعرقل العمل. وجدد وكيل التعليم كلماته للحضور بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وكيل التعليم بالوادي الجديد نهدف لتقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع طلاب المحافظة

وكيل التعليم بالوادي الجديد نهدف لتقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع طلاب المحافظة