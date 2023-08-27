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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

وصفة سحرية لترطيب الشعر المتأذي من الحرارة

وصفة الصبار لترطيب
وصفة الصبار لترطيب الشعر

 تعاني صاحبات الشعر المتأذي من الحرارة من مظهر غير صحي أو مرغوب فيه، مما يفقدها ثقتها في نفسها ويقلل من جمالها، لذا نقدم لك طريقة صحية للترطيب العميق وجعل الشعر صحي ولامع.

 

 وصفة الصبار لترطيب الشعر:

 أبسط طريقة لترطيب الشعر هي إضافة مرطبات طبيعية على الشامبو والبلسم الخاليين من المركبات الكيميائية مثل السيلكون والسلفات، فيتم وضع الصبار مثلًا كمرطب طبيعي يسهل امتصاصه داخل الخصلات.

 

 طريقة الاستخدام:

 استخدمي حوالي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الطازج، أو المتوفر في متجر موثوق، تأكدي أنه طبيعي ومن دون أي إضافات، استخدمي البلسم على النحو التقليدي لكن عليكِ تركه على شعركِ مدة أطول من البلسم العادي لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

 بمجرد تطبيقه، مشطي شعرك باستخدام مشط واسع الأسنان لتوزيع المنتج بسهولة أكبر والتخلص من أي عقد وتشابكات تصاحب الشعر الجاف والتالف عادةً.

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