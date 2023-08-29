فيتوريا: ودية تونس اختبار قوي للمنتخب..ويرد على طلب الأهلي

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تفاصيل المعسكر الإعداد الذي سيخوضه الفراعنة، والذي سيتخلله مواجهة ودية أمام منتخب تونس.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: " نستعد لمعسكر جديد في سبتمبر نخوض خلاله مباراتين أمام اثيوبيا وتونس ".

وأضاف: " ودية تونس ستكون اختبار قوي لمنتخب مصر ونسعي لتحقيق أقصي استفادة منها ".

وتابع: " وضعنا في الاعتبار استعدادات الأندية للموسم الجديد عند اختيارات اللاعبين حتي لا نؤثر سلبا عليهم ".

وأكمل: " لدينا أكثر من لاعب مهدد بالغياب عن المباراة الافتتاحية ببطولة أمم أفريقيا حال الحصول علي بطاقة صفراء أمام اثيوبيا ".

وواصل: " نجهز وديات لمعسكر أكتوبر المقبل وفقا لرؤيتنا ونتمني ألا يحدث تعارض مع مواعيد مسابقات الكاف

واختتم فيتوريا تصريحاته: " محمد صلاح يمتلك من الخبرات ما يؤهله لاتخاذ قرارات سليمة ولا نتدخل في اختياراته، أحترم تعاقدي مع الاتحاد المصري ومستمر لتحقيق أهدافي ".

حول إعفاء طلب الأهلي بإعفاء لاعبيه

رد فيتوريا قائلا:"نحن نقوم بتقييم اللاعبين بعد المباراة الأولة،ـ بسبب التنصيف الأفريقي، في المعسكر الماضي استبعد 7 لاعبين بعد أول مواجهة، الأمر نقوم به وفقا للاحتياجات."

منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتي إثيوبيا و تونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى ودية تونس.

وتضم القائمة كل من: " محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمد هاني - عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - سام مرسي - حمدي فتحي - محمود حماده - محمد رضا بوبو - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - إبراهيم عادل - مصطفي محمد - محمد شريف - أسامه فيصل ".