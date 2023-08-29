جددي سفرتك وحضري مقلوبة الدجاج بخطوات بسيطة

تبحث الأمهات على وصفات جديدة ومختلفة عن المعتاد تحضيرها على سفرة الطعام لتدفع الملل والرتابه عن أفراد أسرتها، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير مقلوبة الدجاج اللذيذة والتي بإعتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة؛ نظرًا لإحتواء الوصفة على التوابل المفيدة بالإضافة إلى الدجاج المفيد.

طريقة تحضير مقلوبة الدجاج بخطوات بسيطة

المقادير

- الدجاج : دجاجة (كاملة ومغسولة ومقطعة 8 قطع)

- الباذنجان : كيلو (مقشر ومقطع شرائح)

- أرز بسمتي : 3 اكواب

- الماء : 4 اكواب

- الكاري : ملعقة صغيرة ونصف

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- حبهان : ملعقة صغيرة (حبّ)

- القرنفل : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : 2 عود

- ورق غار : 2 ورقة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزيت النباتي : 4 اكواب (لقلي الباذنجان)

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، صُبي الماء، ورشي الملح، والفلفل الأسود، وورق الغار، والحبهان، والقرنفل، وأعواد القرفة، واتركي الماء على النار حتى الغليان.

أضيفي قطع الدجاج، وخففي النار، واتركي القدر حتى ينضج الدجاج.

حمّي الزيت النباتي في مقلاة على النار، واقلي الباذنجان، ثم ارفعيه وضعيه على مناديل ورقية حتى يتصفى من الزيت.

للتطبيق المقلوبة: في قدر عميق، ضعي في قاع القدر طبقة من الباذنجان، ثم طبقة من الدجاج، ثم الأرز، ثم باقي كمية الباذنجان، ثم باقي الدجاج ثم باقي الأرز.

رشي الملح، والفلفل الأسود، والقرفة، والبهارات المشكلة، والكاري.

أضيفي 4 أكواب من مرق الدجاج، وارفعي القدر على نار متوسطة، واتركي القدر حتى يغلي.

خففي النار، وغطّي القدر، واتركيه حتى ينضج الأرز.

اقلبي المقلوبة في طبق التقديم وقدميها ساخنة.