حضري دجاج بالزبدة علي الطريقة الهندية

دجاج بالزبدة بالطريقة الهندية، من أطيب الأكلات الهندية الشهية والسهلة التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير ألذ طبخات الدجاج.

دجاج بالزبدة

مقادير دجاج بالزبدة بالطريقة الهندية

- تتبيلة الدجاج :

الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (أخضر ومهروس)

بودرة الفلفل الأحمر : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

- الصلصة :

البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع مكعبات)

طماطم : 3 حبات (ناضجة مقشرة ومقطعة)

الزبدة : 200 غم

كاجو : 200 غم

الماء : كوب

كريمة الطبخ : نصف كوب

ملح : رشّة

الفلفل الحلو : ملعقة صغيرة (بودرة)

الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (أخضر ومهروس)

خل البلسمك : ملعقة كبيرة

بهارات الجرام ماسالا : ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

دجاج بالزبدة

طريقة التحضير

في وعاء ضعي مكعبات الدجاج، وتبليها بالثوم، والزنجبيل، وبودرة الفلفل الأحمر، والملح، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، وإقلي مكعبات الدجاج حتى تتحمر، ثم ضعيها جانباً.

لتحضير الصلصة: ذوبي الزبدة في قدر على النار، وأضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل، ثم أضيفي الطماطم والكاجو.

صُبي الماء، ثم أضيفي الزنجبيل، والثوم، والخل، والملح، والفلفل، وغرام ماسالا، وحركي الخليط، ثم غطي القدر واتركيه يغلي حتى تذوب الطماطم.

اضربي المزيج بالخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعم القوام.

صفّي المزيج بالمصفاة واعيديه إلى القدر على النار ، ثم أضيفي الزبدة ومكعبات الدجاج المقلية.

أضيفي الكريمة، واتركي المزيج يغلي لمدة 3 دقائق، ثم اسكبيه في طبق التقديم وقدميه ساخناً الى جانب الأرز الأبيض.