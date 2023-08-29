محافظ الوادى الجديد يعتمد فتح فصول خدمات بـ 3 مدارس فنية

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن فتح ثلاث فصول خدمات في المدارس الفنية بالمحافظة للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022. وأوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أن الفصول ستتم استضافتها في ثلاث مدارس هي "مدرسة المروة التجارية" في الخارجة بمجموع 190 درجة، و"مدرسة الثانوية الصناعية العسكرية" في الخارجة بمجموع 180 درجة، و"مدرسة موط الثانوية التجارية" في الداخلة بمجموع 210 درجة.

وأكد الزملوط أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرص الحكومة على توفير الفرص لأكبر عدد من طلاب شهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الثانوية. وتشكل هذه الفصول خيارًا يلبي رغبة أولياء الأمور في التعليم الثانوي بتكاليف أقل للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى المطلوب للتقدم إلى هذه المدارس المذكورة.

وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الفرص التعليمية وتعزيز الاندماج للطلاب، حيث ستوفر الفصول الخدمات التعليمية المتميزة لهؤلاء الطلاب في مجالات الدراسة الفنية. كما ستساعد في تطوير قدراتهم وتهيئتهم لسوق العمل في المستقبل.

وقد أشاد الأهالي بقرار فتح هذه الفصول، معبرين عن امتنانهم للجهود التي يبذلها المحافظ والجهات المعنية لتقديم فرص تعليمية متنوعة ومرنة للطلاب. وأعربوا عن أملهم في أن يكون هذا الإجراء بداية لتوفير المزيد من الفرص التعليمية المتميزة في المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التركيز المستمر على تحسين جودة التعليم وتوفير فرص متساوية للجميع، وتحقيق التنمية والاستدامة في المجتمع.