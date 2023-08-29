أول تعليق من فيتوريا على أنباء انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

علق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اقتراب محمد صلاح من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال روى فيتوريا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن معسكر المنتخب: "من الطبيعي أن يكون هناك مفاوضات للتعاقد مع صلاح في الوقت الحالي ".

وأضاف: " صلاح لديه الخبرة الكافية ويحيط به أشخاص عدة يساعدونه على اتخاذ القرار، صلاح له دور هام معنا في المنتخب لكننا لا نتدخل في الأمور المتعلقة بمستقبله ".

وتابع: "المباراتان المقبلتان يشكلان أهمية كبيرة بالنسبة لنا، استدعينا 23 لاعبًا و3 حراس مرمى للقائمة، ومعايير اختيار اللاعبين بالنسبة لذلك المعسكر كانت تعتمد على اللاعبين الذين يلعبون بشكل أكبر في الفترة الماضية".

وواصل: "هدفنا الأساسي مصلحة منتخب مصر ونراعي في الوقت نفسه أن هناك أندية في مراحل التدريب والإعداد وراعينا ذلك في الاختيارات بناءً على أهمية المباراة للمنتخب والإعداد بالنسبة للأندية".

واختتم فيتوريا تصريحاته ردًا على سؤال حول إمكانية تولي تدريب فريق في الدوري السعودي قائلًا: " أحدد جيدًا اتجاهاتي وقناعاتي وأنا سعيد هنا وأؤدي بشكل جيد".

منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتي إثيوبيا و تونس:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى ودية تونس.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

" محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمد هاني - عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - علي جبر - محمد عبدالمنعم - محمود مرعي - حسام عبدالمجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - سام مرسي - حمدي فتحي - محمود حماده - محمد رضا بوبو - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - إبراهيم عادل - مصطفي محمد - محمد شريف - أسامه فيصل ".