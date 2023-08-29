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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلمانى يطالب "الوزراء" بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس لتشجيع الصناعة

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوى

طالب المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخصيص جزء من اجتماع مجلس الوزراء المقبل لمناقشة ملف تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز لتحديد جميع الضوابط واتخاذ جميع القرارات التى تكفل تنفيذ التكليفات الرئاسية.

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ووجه " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفاته المهمة الحكومة لدعم ومساندة القطاع الصناعى وفى مقدمته الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.


ووصف المهندس عبد السلام خضراوى تكليف الرئيس السيسى باستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له بأنه تكليف فى غاية الأهمية وسيكون له دوره الكبير فى اقامة مختلف المشروعات الصناعية فى توقيتات قياسية للحصول على ميزة استعادة نسبة من قيمة الأرض خاصة أنها تصل الى نسبة 50 % وهذه نسبة كبيرة جداً تشجع جميع مستثمرى القطاع الصناعى باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحصول عليها
كما أشاد المهندس عبد السلام خضراوى بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي معتبراً هذا التكليف الرئاسة بمثابة ضربة معلم لتشجيع تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.

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