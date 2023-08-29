النائب السيد شمس الدين: التكيفات الرئاسية لتشجيع الصناعات الوطنية ضربة معلم

اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب قرارات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الصناعة الوطنية بمثابة ضربة معلم وتفكير ورؤية ثاقبة من القيادة السياسية موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه التكليفات التى قوبلت بارتياح كبير وواسع النطاق من مجتمع الاعمال والمستثمرين.



كما اعتبر " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم التكليفات الرئاسية بمثابة خطوة استباقية لمواجهة حالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة والتى أثرت سلبياً على مختلف دول العالم بما فيها الدول المتقدمة والصناعية الكبرى مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ هذه التكليفات المهمة وغير المسبوقة فى تاريخ الأنظمة والحكومات المصرية السابقة.



ووصف النائب السيد شمس الدين التكليفات الرئاسية بالحلم الذى كان يراود الصناع المصريين على مدى اكثر من نصف قرن ولكنه لم يتحقق لهم الا على ايدى الرئيس السيسى مشيدا بتكليف الرئيس السيسى الخاص بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات مع إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.



كما أشاد النائب السيد شمس الدين بتكليف الرئيس السيسى بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي مؤكداً أن الكرة الآن اصبحت فى ملف الصناع المصريين الشرفاء والوطنيين والذين لم يترددوا لحظة فى دعم ومساندة الدولة المصرية