عربية النواب : تقدير كبير من "الرئاسى اليمنى" للرئيس السيسى على دعم اليمنيين

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اهمية القضايا التى استعرضها رئيس مجلس القيادة الرئاسى باليمن الدكتور رشاد محمد العليمي خلال لقائه مع سفير مصر بالسعودية واليمن أحمد فاروق، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين



واعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم تقدير وشكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء لاخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على دعم مصر للأشقاء اليمنيين بمثابة دليل قاطع على الاهمية الكبيرة من مصر لدعم دولة اليمن الشقيقة مثمناً إشادة رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى بالمواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية ووقوفها بجانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري وصولاً الى دورها العروبي والانساني ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية في اليمن اضافة الى تأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي فتحت خلالها مصر ابوابها لاستقبال مئات الالاف من اليمنيين الباحثين عن التعليم، او العلاج.



وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبح لها دورها الريادي والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة والقضايا العربية بصفة خاصة مؤكداً أن دور مصر يحظى باحترام وتقدير كبيرين من مختلف الاوساط السياسية اقليمياً وعربياً وافريقياً ودولياً.



وكان " العليمى " قد غرد على حسابه بموقع x ( تويتر سابقا) قائلا، "كل الامتنان، والتقدير لأخى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربيةعلى توجيهاته الكريمة يتقديم التسهيلات المطلوبة لأبناء شعبنا المقيمين والوافدين إلى أرض مصر العزيزة".

ونقل السفير لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الامن والاستقرار والسلام وأحاطه بالتوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الحكومة المصرية، ودوائرها المعنية بالموافقة على منح التسهيلات المطلوبة للمقيمين والوافدين اليمنيين الى الاراضي المصرية.



وقال السفير أحمد فاروق : إن التوجيهات الرئاسية المصرية، تأتي تلبية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه الاخير في القاهرة بالرئيس السيسي، وبما يجسد التزام مصر الثابت قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية".

واوضح السفير فاروق، ان وزراة الخارجية المصرية والجهات ذات العلاقة، ستعلن تباعاً الاليات والتفاصيل المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة للمقيمين والوافدين اليمنيين بموجب التوجيهات الرئاسية.