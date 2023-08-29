أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات من بينها رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء وتطوير واطفاء المظهر الجمالي.

يأتى ذلك في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 لافتاً إلى تنفيذ تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك سواء للأرصفة أو الشوارع والحارات الضيقة بحي شرق بشكل جمالي وذلك وفقاً لخطة المحافظة للتطوير والتجميل مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال في اسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين فضلاً عن توجيهاته المستمرة لضرورة المتابعة والاشراف على تلك الأعمال لمراعاة جودة التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال حتى الانتهاء منها.

وأوضح عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق أسيوط إنه تم استكمال أعمال تركيب البلدورات والانترلوك وبلاط الأرصفة في تفرعات شارع النميس وشارع نجيب الريحاني وشارع سلامة حجازي فضلاً عن تركيب بلاط انترلوك للشوارع والحارات الضيقة بمنطقة نزلة عبداللاه وذلك بمتابعة وإشراف سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبا رئيس حي شرق وبالتنسيق مع إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والاشغالات بالحي وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن للحفاظ على المظهر الجمالي لافتاً إلى استكمال تنفيذ أعمال تركيب عقب الانتهاء من ازالة التعديات على حرم الطريق ورفع الاشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية مشيراً إلى متابعة مراحل العمل للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وفقاً للجدول الزمني المقرر تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

محافظ أسيوط إعادة تأهيل الشوارع الضيقة بحي شرق بتركيب الانترلوك

محافظ أسيوط إعادة تأهيل الشوارع الضيقة بحي شرق بتركيب الانترلوك

محافظ أسيوط إعادة تأهيل الشوارع الضيقة بحي شرق بتركيب الانترلوك

محافظ أسيوط إعادة تأهيل الشوارع الضيقة بحي شرق بتركيب الانترلوك

محافظ أسيوط إعادة تأهيل الشوارع الضيقة بحي شرق بتركيب الانترلوك

محافظ أسيوط إعادة تأهيل الشوارع الضيقة بحي شرق بتركيب الانترلوك

محافظ أسيوط إعادة تأهيل الشوارع الضيقة بحي شرق بتركيب الانترلوك

محافظ أسيوط إعادة تأهيل الشوارع الضيقة بحي شرق بتركيب الانترلوك