محافظة أسيوط تجهز 35 مجمع زراعي بقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ناقش عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تجهيز 35 مجمعا بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمهيداً لتشغيلها، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة "حياة كريمة" ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات المجمعات الزراعية التي تم تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبدء في تجهيزها تمهيدًا لتشغيلها في أسرع وقت.

كما وجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بسرعة تجهيز المجمعات الزراعية التي تم انشائها بقرى المحافظة والتنسيق مع كافة المسئولين بدار الهندسة ورؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات المختلفة وشركات المرافق حتى يبدأ تشغيلها بكامل طاقتها وفقًا لخطة زمنية محددة والاطمئنان على كونها تمت طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

وأكد المحافظ ضرورة تدريب الأطباء والعاملين بالوحدات البيطرية ومراكز تجميع الألبان التي تم انشائها بالمجمعات الزراعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه.