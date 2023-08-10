صواعق رعدية تنهي حياة 150 شخصًا في اليمن

تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية في عموم المحافظات اليمنية، حوادث الوفيات جراء الصواعق الرعدية بالتزامن مع أمطار غزيرة، وفي إطار ذلك، كشفت منظمة طبية غير حكومية أن عدد ضحايا الصواعق الرعدية في اليمن تجاوز الـ150 شخصا منذ مطلع العام الجاري.

وقالت جمعية الهلال الأحمر اليمني (YRC) في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"(تويتر سابقاً) أمس الأربعاء إن الصواعق الرعدية تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 150 شخصا في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023.

وأرفقت الجمعية في تغريدتها ملصقا تعريفيا وتوعويا، يتضمن نصائح يجب الالتزام بها أثناء حدوث صواعق رعدية تجنباً لمخاطر التعرض لها، وهي: إغلاق الهواتف المحمولة وفصل الهاتف الأرضي وعدم استخدامها (بما في ذلك الإنترنت)، وإغلاق النوافذ والأبواب المعدنية والابتعاد عنها، وإغلاق جميع إسطوانات الغاز، والفصل الكلي لقبضات الألواح الشمسية عن البطارية.

كما شددت الجمعية على ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية مثل البحيرات وحمامات السباحة ومجاري المياه، لأن الماء يعد موصلاً جيداً للشحنات الكهربائية، وتجنب الاحتماء تحت الأشجار لأنها موصل قوي للشحنات الكهربائية، وعدم الوقوف في المناطق المرتفعة وعلى أسطح المباني، وتجنب الاستحمام لأن الأنابيب والتمديدات يمكن أن توصل الطاقة الكهربائية للبرق، وعدم الخروج من المنزل والبقاء في السيارة إذا كنت بداخلها حتى تنتهي العاصفة الرعدية.

وأضافت أن هذه النصائح من شأن الالتزام بها تقليل فرصة تعرض الشخص للصواعق الرعدية.

وكان ناشطون يمنيون دعوا الجهات المعنية في اليمن إلى نشر التوعية بين أبناء المجتمع للاحتراز من أضرار الصواعق الرعدية وكيفية تجنبها لا سيما التعليمات الخاصة بإطفاء الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وعدم البقاء في البيوت المهجورة حفاظاً على حياتهم.

ويشهد اليمن أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح شديدة ما أدى إلى تضرر آلاف اليمنيين خصوصا القاطنين في الأرياف وفي مخيمات النزوح والمهجرين من مليشيات الحوثي.

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