بإجمالي 22 منشأة.. حصول 3 وحدات صحية تابعة للتأمين الشامل بالأقصر

نجحت ثلاث منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، في الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية.

وشملت المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز شروط ومعايير الاعتماد GAHAR وحدة طب أسرة «حاجر المحاميد »، ووحدة طب أسرة «الزمامي »، ووحدة طب أسرة «النجوع بحري »، وتخدم هذه المنشآت حوالي 56500 نسمة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر وقدمت مايقرب من 150 ألف خدمة طبية.

ووصل عدد المنشآت التي تم اعتمادها بمحافظة الأقصر حتى الآن إلى 22 منشآة منها 3 مستشفيات و 3 مراكز و 16 وحدة طب أسرة، إضافة إلى حصول 34 مركز ووحدة على درجة التسجيل والتي تعد الخطوة الأولى للاعتماد.

وثمَّن رئيس هيئة الرعاية الصحية جهود كتيبة العمل بالمنشآت، وكذلك كل من ساهم بجهده للوصول إلى اجتياز معايير الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، وهو ما يعكس جودة مخرجات النظام الصحي بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية.