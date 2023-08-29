الأزهري يلقي كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الصوفي العالمي

بحضور رئيس جمهورية إندونيسيا..

ألقى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الصوفي العالمي بإندونيسيا بحضور رئيس الجمهورية الإندونيسية السيد الرئيس جوكو ويدودو.



بدأت فاعليات المؤتمر اليوم الثلاثاء في قاعة شاهد بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة بيكالونجان شرق اندونيسيا، واقتصرت مراسم جلسة الافتتاح على فقرات

النشيد الوطني الاندونيسي

تلاوة آيات مباركة من القرآن الكريم

كلمة محافظ جاوة الوسطى.

كلمة وزير الدفاع الاندونيسي السيد الفريق: فرابوو سويانتو، رئيس لجنة المؤتمر.

كلمة العلامة الجليل الدكتور الحبيب محمد لطفي بن علي بن يحيي، رئيس المجلس الصوفي العالمي

كلمة فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري نيابة عن ضيوف المؤتمر.

:كلمة السيد الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا



يشارك في المؤتمر عدد كبير من العلماء منهم فضيلة الشيخ الدكتور رياض بازو نائب رئيس المجلس الصوفي العالمي، والأستاذ الدكتور سعيد عقيل، والدكتور أبكر ولر مدو، والشيخ محمد الشحومي، والدكتور جمال السفرتي مستشار رئيس جمهورية ألبانيا.



يشهد المؤتمر حضورا علميا كبيرا، بحضور ثلة مهمة من العلماء والأكاديميين ومشايخ التصوف من أربعين دولة، مع السادة الوزراء والسفراء ورجال الدولة الاندونيسية، وعدد كبير من الطلبة في الجامعات الاسلامية الاندونيسية.

تعظيم دور القيم الروحية في صناعة الإنسان الناجح المتحضر



تدور جلسات المؤتمر حول التربية الصوفية وأثرها في تزكية النفوس، والاقتصاد والتنمية المستدامة، وحماية الأوطان من الإرهاب، والإعلام وصناعة الرأي العام، وتعظيم دور القيم الروحية في صناعة الإنسان الناجح المتحضر، القادر أن يصنع الحضارة.

أعلنت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، عن موافقة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إقامة معسكر بمدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة بمدينة الإسكندرية لـ(٢٥٠) طالبًا من طلاب مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم.



وأوضحت د. نهلة أن المعسكر يأتي مكافأة لهؤلاء الطلاب تقديرًا لحفظهم القرآن الكريم، ومداومتهم في تلقي العلم بمعاهدهم وكلياتهم التي يدرسون بها بجانب مدرسة الإمام الطيب، مشيرة إلى أن المعسكر يشمل لقاءات فكرية ورحلات ترفيهية لمعالم الإسكندرية.

كان قد أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن انعقاد ورش لتعليم رسم الكاريكاتير والبورتريه في الفترة من 28/8/2023 وحتى 31/8/2023، في الثالثة عصرا، على يد فنانين متخصصين، وذلك على هامش مسابقة ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه للعام الحالي.

