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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

دوري عشوائيات الإسكندرية لطلاب المدارس

بوابة الوفد الإلكترونية

تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسة الشعبية، غرس الروح الوطنية والولاء والإنتماء، ونبذ العنف والتعصب ضد ممارسة الرياضة، وتعزيز دور الممارسة الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الفئات، إضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضياً في الألعاب الرياضية ودعمهم وتنمية مواهبهم.

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الشباب والرياضة تعقد جلسات اليوم الثاني لمؤتمر "تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية"

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وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة

وفي ذات السياق، واصلت الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) تنفيذ فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالمناطق بديلة العشوائيات، بملاعب "بشاير الخير" بمدينة ومحافظة الاسكندرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، مديرية الشباب والرياضة، ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا".
 
تضمنت الفعاليات عدداً من الأنشطة الترويحية والرياضية، بمشاركة ٣٠٠ تلميذ وتلميذه من تلاميذ المدارس (الإعدادية والثانوية)، كما أقيمت على هامش الفعاليات ندوة عن الاسعافات الأولية الواجب اتخاذها في الحالات الطارئة.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بأن تكون جميع الأنشطة والخدمات التى تقوم بها، انشطة شاملة، تستهدف تحقيق توجه الدولة بنشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وفي إطار الاهتمام بدمج كافة الفئات بمختلف محافظات الجمهورية في الأنشطة الشبابية والرياضية.

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