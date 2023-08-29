أستاذ آثار: هرم هوارة 3 آلاف غرفة نصفها تحت الأرض (فيديو)

قال حسين عبد البصير، أستاذ الآثار ومدير متحف الآثار بالإسكندرية، إن هرم هوارة، يتكون 12 فناء، بالإضافة إلى 3000 غرفة، منهم 1500 غرفة تحت الأرض، منوها بأن الهرم شكله مختلف عن أهرامات الجيزة.

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هرم هورة بناه فرعون مصر أمنمحات الثالث

وأضاف "حسين عبد البصير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "DMC"، أن هرم هورة بناه فرعون مصر أمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم.

الهرم متكون من الطوب اللبن

وأوضح أستاذ الآثار ومدير متحف الآثار بالإسكندرية، أن الهرم متكون من الطوب اللبن المكسي بالحجر الجيرى، لافتًا إلى أن اللصوص لم يتمكنوا من دخول حجرة التابوت من هذا الباب ولكن تمكنوا من الوصول إليها عن طريق فتحة في السقف، ونهبوا وحرقوا ما فيها من أثاث جنائزي.