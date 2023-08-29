مجزرة راح ضحيتها 39 شخصًا.. قصف عنيف يستهدف دارفور

شهدت السودان، اليوم الثلاثاء، مجزرة راح ضحيتها 39 شخص في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، حيث طال القصف منازل المواطنين، في استمرار للمعارك الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أربعة أشهر، وفق ما أفاد شهود عيان ومصدر طبي لوكالة فرانس برس، الثلاثاء.

واستيقظ السودانيون على صباح دموي جديد إزاء قصف عنيف استهدف دارفور، حيث أكدت المصادر أن سقوط قذائف على منازل المدنيين في حي السكة الحديد بنيالا أدى إلى مقتل 39 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال وبينهم أسرة قُتل كل أفرادها.

مجزرة راح ضحيتها 39 شخصًا

ووصف الناشط الحقوقي السوداني أحمد قوجا عبر حسابه على موقع "إكس" ما حدث في نيالا بأنه "مجزرة راح ضحيتها 39 شخصًا في لحظات قليلة".

وتعد نيالا من أكثر المدن التي تتركز بها المعارك في إقليم دارفور في غرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان، البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة.

واشتدت وتيرة المعارك في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، والأسبوع الماضي، أعلن الجيش السوداني مقتل قائد فرقة المشاة بنيالا، كما أفادت الأمم المتحدة في تقرير بأن حدة الاشتباكات في نيالا خلّفت منذ 11 أغسطس "60 قتيلًا و250 جريحًا و50 ألف نازح".

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع

في هذه الأثناء، تحدث شهود عيان، عن أن منطقة جنوب العاصمة الخرطوم، شهدت اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع"، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وطالت الاشتباكات أحياء "جبرة"، و"العشرة"، و"الرميلة"، "والسلمة" و"سوبا"، ما أدى إلى تدمير منازل، وفرار مواطنين، مع انقطاع خدمات الكهرباء والمياه.

كما تعاني منطقة "بري" شرقي الخرطوم، من انقطاع المياه لمدة 3 أيام، ما أدى إلى تفاقم الأزمة في المنطقة.

مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، هي الأخرى، عاشت جولة جديدة من الاشتباكات، لاسيما في أحياء "الكدرو" و"الحلفايا" و"شمبات".

وظلت مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وفقًا للشهود، تعاني الاشتباكات المستمرة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المكان.

وتشهد السودان نزاعًا على السلطة منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان، دقلو أسفر حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، فيما أجبر النزاع أكثر من 4.6 ملايين شخص على الفرار، وفق أرقام الأمم المتحدة.

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