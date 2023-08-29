تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بالتنسيق مع الادارة العامة للرياضة، برعاية الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، لتنظيم فعاليات "مركز تدريب اللياقة البدنية للأندية الشعبية" بنادي الشبان المسلمين بأسيوط. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مهارات اللياقة البدنية للشباب والنشئ وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتعزيز قاعدة الممارسين لها.

تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أكد على أهمية فتح مراكز تدريب اللياقة البدنية داخل الأندية الشعبية بجميع محافظات البلاد. يهدف ذلك إلى تنمية مهارات الشباب والنشئ في مجال اللياقة البدنية، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، واستغلال أوقات الفراغ بهذه النشاطات الهامة.

تستمر تدريبات المشروع خلال أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً، في نادي الشبان المسلمين بأسيوط. يتم تنظيم هذه التدريبات بالتعاون مع "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" في إطار الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

يشار إلى أن هذه الفعالية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت توجيهات الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط. وتتم متابعة تنظيم هذه الفعالية من قبل أحمد السويفي، وكيل المديرية للرياضة.

تعتبر هذه المبادرة فرصة ممتازة للشباب والنشئ في أسيوط لاكتشاف مهاراتهم الرياضية وتحسين لياقتهم البدنية. يشكل مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات في المستقبل فرصة مستدامة لتعزيز دور الأندية الشعبية في تنمية رياضة الشباب والنشئ في المجتمع.

نسور اللياقة البدنية بأسيوط يواصلون تدريباتهم من نادي الشبان المسلمين

نسور اللياقة البدنية بأسيوط يواصلون تدريباتهم من نادي الشبان المسلمين