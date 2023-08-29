حملة ازالة البناء المخالف بشبرا الخيمة

قامت الاجهزه التنفيذيه بحى شرق تستمر فى الضربات الاستباقيه وتنجح فى التصدى لاعمال البناء المخالفه ورصد ٣ حالات بناء بالمخالفه بدون ترخيص وفك الشدات الخشبيه واتخاذ الإجراءات القانونية

برئاسة اللواء / احمد انور رئيس حي شرق شبرا الخيمة بشأن التصدى للمخالفات قامت الاجهزه التنفيذيه متمثله فى الاداره الهندسيه والاجهزه المعاونه اليوم بناء على رصد ٣ حالات بناء بالمخالفه الأولى بشارع مدرسه التجاره لدور سادس علوى والثانيه بارض جمعه شارع ١ لاعمده الدور الثانى علوى والثالثه بشارع سعيد جميل من شارع غبريال سعد مدينه السلام سقف الدور التاسع علوى وتم فك الشدات الخشبيه المقامه للاعمال وذلك بالمخالفة للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ وتم التعامل الفورى مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات

واكد رئيس الحى بأنه يجب على جميع أفراد المجتمع بتجنب هذه الظاهره لعدم التعرض للمسائله القانونيه مع التاكيد بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين .