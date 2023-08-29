الغرفة التجارية بكفرالشيخ تعقد اجتماعها الأول لمناقشة جدول الأعمال

عقدت الغرفة التجارية بكفرالشيخ يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 اجتماع لشعبة البقالة والمواد الغذائية لمناقشة جدول الأعمال المعروض علي الجلسة.

جاء ذلك بحضور المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة والمحاسب عماد حبيب -وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ودعلاء ريحان عضو مجلس إدارة الغرفة ومحمود نجيب مدير الشركة العامة لتجارة الجملة فرع كفرالشيخ ومصطفى ابراهيم الجريمى مدير شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (افت) ومحمد شحاتة رئيس شعبة البقالة وأعضاء مجلس إدارة الشعبة.

وتم مناقشة جدول الأعمال وسط تفاهم وتجاوب كبير من المسئولين تجاة قضايا البقالين التمونين حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على التجار بضرب كميات السكر والزيت المنصرفة للمواطنين فعليا حتي يتم استعاضة تلك الكميات في كل دفعة قادمة

وشرح مسئول شركة افت كيفية تشغيل برنامج الشركة التي نجحت جهود الغرفة في إسناد صرف المقررات التموينية وفروق الخبز لها بعد معاناة البقالين التمونين منذ سنوات مع الشركة السابقة المسئولة عن صرف المقررات التموينية.

وتمت الموافقة على قيام شركة افت بصرف 72 ماكينة صرف نقاط لعدد 72 تاجرا تموينيا لم يكن لديهم ماكينات صرف نقاط الخبز بالمجان وهو ما نجحت الغرفة في توفيره لتجارها بالمجان.

وأكد عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ على البقالين التمونين بضرورة الذهاب إلى البنوك التي بها حساب لهم التي يتم نزول مبالغ فروق الخبز علية من شركة السلع للحصول على (ايبان) بالحساب حتي تقوم شركة افت ابتداء من شهر سبتمبر بضخ مستحقات فروق نقاط الخبز علية، وسوف تقوم الغرفة بالتعاون مع شركة افت والشعبة بالعمل علي توفير صيانة دورية للماكينة وتوفير (رول الماكينة )

وقد تم تأكيد شركة الجملة علي استبدال اي من السلع التي بها عيوب وتغير اكياس السكر، وتم تشكيل غرفة عمليات بالغرفة لمتابعة قيام السادة التجار بإحضار خطاب من البنك برقم حساب التاجر (الايبان) وتوفير كل سبل الدعم في الحصول عليه وتسليمه إلى شركة افت.