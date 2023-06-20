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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

سبب تراجع أسعار الذهب في الأسواق.. الغرف التجارية توضح

الذهب - أرشيفية
الذهب - أرشيفية

أوضح نادي نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، سبب تراجع أسعار الذهب.

وأوضح أن من الأسباب حصيلة الذهب القادمة صحبة الوافدين من خارج البلاد، إذ سجلوا مرورًا بالمنافذ الجمركية نحو 194 كيلو.

وأوضح أن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر الشهر الماضى بخصوص الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة للذهب الوارد من خارج البلاد بصحبة الركاب لمدة 6 شهور، أدى لكساد في الأسواق.

وعن المتوقع خلال الأيام المقبلة خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك، قال، يحتمل أن يكون هناك طلبات على الشبكات والهدايا مع عيد الأضحى، وهو ما يخلق حالة من الرواج في السوق خلال فترة العيد.

وعن استقرار أسعار الذهب أكد نادي نجيب أن الذهب سلعة عالمية وليست محلية تتأثر بالأحداث الدولية سواء فى حالة الحرب أو السلم أو في التضخم المالي، وكذا سعر البترول كلها عوامل تؤثر على أسعار الذهب وتؤدي لعدم استقراره.

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