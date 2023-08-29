القليوبية: ضبط 9 أطنان و250 كيلو دقيق بلدي مدعم

كشف وكيل وزارة التموين في القليوبية عيد عبدالله أبوزيد، إن الأجهزة الرقابية في مديرية التموين تمكنت من ضبط سيارة نقل محملة بدقيق بلدي استخراج 87.5% مدعم بهدف التربح استيلاءً على المال العام وتم التحفظ عليها.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن حملة مكبرة قامت بها إدارة الرقابة ومامورى الضبط القضائى في محافظة القليوبية لمتابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بدقيق بلدي استخراج 87.5% مدعم بهدف التربح استيلاءً على المال العام واستخدامه في غير الغرض المخصص له وقد تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وهى: 185 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو بإجمالى 9 أطنان و250 كيلو دقيق بلدي مدعم.

تحرير 14 محضر لمخابز بلدية

وتمكنت الحملة من تحرير 14 محضر لمخابز بلدية لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل و سجل تفتيش بالاضافه الى عدم نظافة المعجن.