الهلال يدخل في مفاوضات جادة مع عز الدين أوناحي

دخلت إدارة نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة مع النجم المغربي عز الدين أوناحي لاعب فريق مارسيليا الفرنسي، للحصول على خدماته ضمن خطة الزعيم لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت تقارير صحفية سعودية صادرة اليوم الثلاثاء أن الهلال قدم عرضًا للنجم الدولي المغربي، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف الزعيم، وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى الهلال لدعم صفوفه بصفقات مميزة استكمالا لسلسة الصفقات القوية التي عقدها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تعاقد الزعيم مع الثنائي البرازيلي نيمار ومالكوم والثنائي الصربي سافيتش وميتروفيتش، والمدافع السنغالي كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز.

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم الثلاثاء 29 أغسطس مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، حيث تقام عدة مواجهات قوية ومنتظرة نرصدها لكم في السطور التالية:

النصر ضد الشباب ..

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى ملعب الأول بارك في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء من أجل متابعة مباراة الكلاسيكو المرتقية والتي ستجمع بين النصر والشباب بقمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، كما ستذاع عبر قناة SSC HD.

التعاون ضد الأخدود ..

يحل التعاون ضيفًا على الأخدود في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، كما ستذاع عبر قناة SSC HD.

الفتح ضد ضمك ..

يستعد فريق ضمك لاستقبال ضيفه الفتح في المباراة التي ستجمعهما على استاد نادي ضمك بخميس مشيط، وستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، كما ستذاع عبر قناة SSC HD.

الخليج ضد الحزم ..

ومن المقرر أن تقام مباراة الخليج والحزم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستقام على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، بينما ستذاع عبر قناة SSC HD.

الأهلي ضد الطائي ..

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الطائي على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، وستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، كما ستذاع عبر قناة SSC HD.