الهلال يتخطى عقبة الإتفاق بثنائية في دوري روشن

حقق فريق الهلال فوزاً مهماً ومستحقاً على ضيفه الإتفاق بثنائية مقابل لاشئ في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دوري روشن.

فرض الهلال سيطرته منذ الدقيقة الأولى للقاء وفرض ضغطًا هجومياً أجبر الإتفاق على التراجع لنصف ملعبه لتامين دفاعاته أمام الهجمات الهلالية المتتالية.

وفي الدقيقة 24 ترجم مالكوم تفوق "الزعيم" ونجح في تسجيل أول أهداف المباراة قبل أن يضيف المتألق سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 41.

تحسن اداء الإتفاق في الشوط الثاني وحاول خطف هدف يعيده من جديد لاجواء المباراة إلا أن التنظيم المميز للهلال حال دون ذلك، ليحسم أصحاب الأرض المباراة لصالحهم بنتيجة 2-0.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف اتحاد جدة صاحب الصدارة بينما يتواجد الاتفاق في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط.

تشكيل الهلال أمام الاتفاق

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد- خاليدو كوليبالي- علي البليهي- ياسر الشهراني.

خط الوسط: نيفيز- كنو.

خط الوسط الهجومي: ميشيل ديلجادو- سالم الدوسري- مالكوم.

خط الهجوم: ميتروفيتش.