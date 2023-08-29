إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف بقرية الحلفاية بحرى بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة بناء مخالف خارج الحيز العمرانى مخالفا للقانون بزمام قروى الحلفاية بحرى.

جاء ذلك بحضور ياسر عبد العليم رئيس مجلس قروى الحلفاية بحرى، وتمت الازالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن سور مبنى بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت على مساحة اثنى عشر سهم تقريبا، تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بعزبة مهران، بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحرى ، وتمت الازالة، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.