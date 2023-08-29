كلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط تطرح برنامج "هندسة البرمجيات" في العام الجديد

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إن كلية الحاسبات والمعلومات تطرح هذا العام برنامج "هندسة البرمجيات" للحاصلين على الثانوية العامة، وذلك بهدف إعداد خريج متميز قادر علي المنافسة في سوق العمل، بما لديه من قدرات ومهارات عالية في مجالات هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتحديثها، بما يتماشى مع التقدم العلمى واحتياجات سوق العمل، من خلال مقررات دراسية تعمل على زيادة مهارات البرمجة المتعلقة بالمجالات الهندسية، والإنشائية، ودراسة المكونات المادية والبرمجية للأجهزة.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن البرمجيات تقوم بدور أساسي في جميع جوانب حياتنا اليومية، ولذلك فإن الدول تنفق المليارات لتطوير البرمجيات، حيث تعتمد سبل عيش الناس وحياتهم على فاعلية هذا التطور، موضحاً أن البرنامج يشمل مجالات: هندسة البرمجيات، وهندسة المعلومات، وجودة النظم، وهندسة المعرفة، وتصميم البرمجيات، وصيانة البرمجيات، وفحص البرمجيات، ومنهجية تطوير البرمجيات، وأنظمة أمان البرمجيات، وأزمات البرمجيات.

وأوضحت الدكتورة تيسير عبد الحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إن البرنامج تم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، وبدأت الدراسة به لأول مرة في العام الجامعى 2017/2018م، وأضافت أن برنامج هندسة البرمجيات من المقرر أن يقبل الطلاب الملتحقين بالكلية عن طريق مكتب تنسيق الثانوية العامة من الحاصلين على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية من شعبة العلمى بفرعيها العلوم والرياضيات، مشيرةً إلى أن البرامج الخاصة تخضع لتنسيق داخلى داخل الكلية لقبول طلبات الراغبين للالتحاق بها، وذلك من الطلاب المقبولين بالفعل للدراسة بالكلية بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة.

وأكدت عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، حاجة سوق العمل المحلي والعالمي إلى التطوير الدائم في مجال البرمجيات، وهو ما يوفر العديد من فرص العمل لخريج البرنامج، حيث يمكنه العمل في وظائف: مهندس برمجيات، ومهندس نظم، ومطور برامج، ومحلل نظم، ومهندس صيانة برمجيات، ومدرس حاسوب، ومصمم ألعاب كمبيوتر، ومصمم تطبيقات هواتف ذكية، ومدير لقواعد البيانات، وغيرها.