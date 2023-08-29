باحث سوداني: زيارة البرهان لمصر تستهدف مرحلة جديدة وتشكيل حكومة طوارئ

قال مجدي عبدالعزيز، باحث سياسي سوداني، إن زيارة البرهان لمصر تستهدف مرحلة جديدة وتشكيل حكومة طوارئ، متابعًا أن حديث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، يؤكد أن استراتيجية جيش السودان تسير بصورة ناجحة في مكافحة تمرد قوات الدعم السريع ومحاولاتها لخطف السلطة تحت دعاوى سياسية.

زيارة البرهان لمصر

وأضاف مجدي عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن البرهان أكد بالأمس أن القوات المسلحة لن تضع يدها في أيدي الخائنين، مشيرًا إلى أن زيارته لمصر تؤكد أنها ليست كأي دولة بالنسبة إلى السودان.

زيارة البرهان لمصر

وتابع أن العلاقات المصرية السودانية ليست علاقات عاطفية، وإن كانت العاطفة تربط بين شعبي وادي النيل، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين ليست خيارا، ولكنها علاقة مصير بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ.

وأكد أن مصر والقيادة السياسية الحكيمة أثبتت في الآونة الأخيرة أنها ثابتة على مواقفها ومبادئها في دعم السودان للحفاظ على المؤسسات السودانية، مشددًا على أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي، وكانت قوة الدبلوماسية المصرية وذكاؤها متمثلا في جمع دول جوار السودان لأنها صاحبة المصلحة الأولى في تحقيق الاستقرار هناك، وذلك على أساس مبادرات ومحددات واضحة تمنع التدخل في السودان.

تشكيل حكومة طوارئ

وأشار إلى أن مصر وقفت مع السودان موقفا عصيبا حينما حاولت بعض القوى في السودان استغلال بيئة الحرب كما قال رئيس مجلس السيادة وقدمت مبادرات ليست إلا احتلالا، حتى إن بعض القادة دعوا إلى دخول قوات الاحتياطي من شرق أفريقيا إلى السودان، ودعوا إلى خروج القوات المسلحة من المدن.



