موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023 .. موعد انتهاء فصل الصيف، يعد اهتمام قطاع كبير من المصريين، بـموعد انتهاء التوقيت الصيفي، ومعرفة موعد بداية التوقيت الشتوي، بغية تحسن الأحوال الجوية والتي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة.

التوقيت الصيفي

وتم العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث كان الهدف من ذلك توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، ومنذ ذلك الوقت قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة بهم لمدة 60 دقيقة.

التوقيت الشتوي

ويستمر العمل بـالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وبمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي وذلك في الساعة 23:59، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023.

موعد انتهاء فصل الصيف في مصر

وينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، وبعدها يبدأ فصل الخريف، والذي يشهد اعتدالا في الأجواء وفي درجات الحرارة، كما يتخلله تقلبات جوية، وسقوط أمطار وسيول في بعض المناطق الموجودة على سلاسل جبال البحر الأحمر أو جنوب الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

جدير بالذكر أعلنت الهيئة العامة للأصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة

بنها الصغرى 24 والعظمى 35

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 35

كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34

المنصورة الصغرى 25 والعظمى 35

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36

شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 35

طنطا الصغرى 23 والعظمى 35

دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

السويس الصغرى 24 والعظمى 35

العريش الصغرى 24 والعظمى 32

رفح الصغرى 24 والعظمى 31

رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 37

نخل الصغرى 19 العظمى 36

مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 38

شلاتين الصغرى 31 والعظمى 39

حلايب الصغرى 29 والعظمى 35

أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 36

رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 35

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36

سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 35

الطور الصغرى 27 والعظمى 34

طابا الصغرى 26 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 38

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 32

مطروح الصغرى 24 والعظمى 31

السلوم الصغرى 24 والعظمى 36

سيوة الصغرى 24 والعظمى 39

الغردقة الصغرى 31 والعظمى 39

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

المنيا الصغرى 25 والعظمى 37

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 37

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40

قنا الصغرى 28 والعظمى 40

الأقصر الصغرى 28 والعظمى 40

الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 41

أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 41

أسوان الصغرى 29 والعظمى 42