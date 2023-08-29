"ظاهرة الطلاق الأسباب والعلاج" ندوة دينية للشباب بالشرقية

بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان "ظاهرة الطلاق الأسباب والعلاج" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن تقوم الواعظة نجاح محمود عبد الحليم عضو لجنة الدعوه الاسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة الدينية والتي سوف تتحدث فيها عن بناء الأسرة في الإسلام ومفهوم الطلاق وحكمه والحكمة من تشريع الطلاق والحواجز والحلول والبدائل قبل اللجوء إليه وأسباب وقوعه والآثار المترتبة على وقوع الطلاق والطرق العلاجية والوقائية للحد منه.

يذكر أن الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنظيم ورشة فنون تشكيلية لتعليم فن الحفر البارز بالرليف وذلك بنادي الموهوبين بمديرية الشباب والرياضة وبمشاركة 27 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب بإدارات "الزقازيق شرق - الزقازيق غرب – منيا القمح شرق – منيا القمح غرب - بلبيس شرق - بلبيس غرب - ههيا - الابراهيميه – أبو كبير" الرياضية، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات الورشة شهدت تعليم المتدربين فن النحت البارز على الأسطح المستوية من الحجر أو الخشب أوالرخام أو الصلصال أوالبراويز ومواد اخرى، بحيث يبقى العنصر المنحوت متصل بالخلفية وبارز يمكن مشاهدته من جميع الزوايا وهو من الفنون الجميلة التي تحتاج إلى الصبر والدقة في تنفيذها، وذلك على يد نخبة من المدربين المتخصصين.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، ندوة دينية بعنوان "اهتمام الإسلام بالشباب فكرياً" تم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وحاضر بالندوة فضيلة الدكتور عاطف محمد شومان، عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، والتي سوف أوضح خلالها مكانة الشباب فى الإسلام ودورهم فى نهضة الأمم وبناء المجتمع ويبين خطورة مرحلة الشباب، وكيف اعتنى الإسلام بهم من خلال القرآن والسنة، ويوضح هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى التعامل مع الشباب .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرف جديدة تدر عليهم دخلا ليحيوا حياة كريمة.