موقع تقليل الاغتراب 2023 الاكثر بحثًا على جوجل.. الرابط الرسمي هنا

موقع تقليل الاغتراب 2023.. باتت من اكثر الموضوعات بحثًا منذ الساعات الأولى من يوم الخميس 24 أغسطس 2023، بالتزامن مع بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2023/2024 للمرحلتي الأولى والثانية، وفق شروط محددة، والمستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023.

موقع تقليل الاغتراب 2023

ويتمكن الطلاب الدخول على موقع تقليل الاغتراب 2023 عبر الضغط على الرابط التالي :

https://tansik.digital.gov.eg/application/

تقليل الاغتراب 2023.. الشروط والقواعد

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي عند اختيار الكلية.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

هناك قواعد لتنظيم التحويل بين الكليات (التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للمرحلة المقدم بها).

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الحصول على عدد درجات أعلى أو يساوي الحد الأدنى للكلية المحول إليها الطالب.

تقليل الاغتراب 2023..المناظر وغير المناظر

وكان قد تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب 2023، للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفى حدود النسبة المقررة (10%)، و تقليل الاغتراب 2023 غير المناظر يكون في تخصص غير التخصص، أي من هندسة إلى تجارة على سبيل المثال، فيمكن التقديم فيه بشرط أن تكون الكلية التي جاءت لك خارج نطاقك الجغرافي، بينما تقليل الاغتراب 2023 المناظر يكون في تخصص نفس تخصص الطالب ولكن في محافظة مختلفة، وفقًا لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.