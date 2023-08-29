بدون مشاكل .. تعليم الوادى الجديد تختتمت امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة سارت بسلاسة تامة ولم تواجه غرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية أي مشكلات خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال متابعته العمل من داخل غرفة العمليات بالمديرية، حيث قام بالتأكد من انضباط سير العمل في جميع الإدارات التعليمية. وقد وجه وكيل التعليم بالوادي الجديد الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية على التعاون المثمر وسلامة مرور أعمال الامتحانات بكل انضباط ودقة.

وفي هذا السياق، يؤدي الطلاب اليوم، الثلاثاء، امتحان مادة الأحياء للطلاب في قسم العلوم العلومية، ومادة الفلسفة والمنطق للطلاب في القسم الأدبي، بالإضافة إلى امتحان الاستاتيكا للطلاب في قسم الرياضة العلمية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المرحلة هي من أهم المراحل الدراسية في حياة الطلاب، حيث تحدد نتائجها مساراتهم المستقبلية في التعليم العالي. وتأتي إدارة الامتحانات بهذه السلاسة والانضباط كنتيجة للتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية، وهو ما يعزز ثقة الطلاب وأولياء أمورهم في نظام التعليم بالوادي الجديد.

تعليم الوادى الجديد اختتمت امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بهدوء وبدون مشاكل

تعليم الوادى الجديد اختتمت امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بهدوء وبدون مشاكل