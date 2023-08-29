حملة لرفع الاشغالات وجميع الأعمال والعوائق الموجودة في حي شرق اسيوط

تلقت محافظة أسيوط، شكاوى من المواطنين بخصوص تضررهم جراء وجود أعمال حجارة وحديد في شارع النميس بالكامل. استجابًا لتلك الشكاوى، قام عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، بتنفيذ التعليمات الصادرة عن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

وبإشراف سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي حي شرق أسيوط، تم رفع جميع الأعمال والعوائق الموجودة في الشارع المذكور. تم التأكيد على أهمية عدم وضع أي أعمال أخرى في الشارع، وتم التنبيه بشدة إلى أن أي شخص يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى المواطنين وتأكيدًا على إلتزام السلطات المحلية بتقديم الخدمات العامة والحفاظ على سلامة وراحة المواطنين. وتظهر هذه الإجراءات استعداد المحافظة وسلطاتها لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وفعال.

يُشير إليه أن هذه التدابير تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية لتحسين البنية التحتية في محافظة أسيوط وتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين. وتعكس أيضًا التزام المسؤولين بتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية العامة في المدينة.

وتهيب السلطات المحلية بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مشاكل أخرى قد يواجهونها في مناطق سكنهم، حتى يتمكن الجهات المختصة من التعامل معها بشكل سريع وفعال. وتؤكد على أهمية الحوار المستمر بين المسؤولين والمواطنين لتحقيق المصلحة العامة ومستقبل أفضل للمدينة.

حملة مكبرة لرفع الاشغالات وجميع الأعمال والعوائق الموجودة في حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات وجميع الأعمال والعوائق الموجودة في حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات وجميع الأعمال والعوائق الموجودة في حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات وجميع الأعمال والعوائق الموجودة في حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات وجميع الأعمال والعوائق الموجودة في حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات وجميع الأعمال والعوائق الموجودة في حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات وجميع الأعمال والعوائق الموجودة في حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات وجميع الأعمال والعوائق الموجودة في حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات وجميع الأعمال والعوائق الموجودة في حي شرق اسيوط