الأرصاد تحذر من الشبورة في الصباح الباكر (ِشاهد)

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لانها تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في الصباح الباكر وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

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درجة الحرارة تصل إلى 36

وأضافت “غانم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 36 درجة مئوية في الظل، أما المحسوسة فإنها ستكون 39 أو 40 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أنه مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس وهدوء سرعات الرياح، فإن الطقس سيكون معتدلا رطبا على المناطق الشمالية ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية.

نشاط الرياح سيكون موجودا في الوجه البحري

ونوهت إلى أنّ نشاط الرياح سيكون موجودا في الوجه البحري وبعض مناطق شمال وجنوب الصعيد وهو ما قد يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة.

وأوضحت وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع نهايات الأسبوع سنتأثر بتوزيعات ضغطية مختلفة وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتبدأ قيم الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية.