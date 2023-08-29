الأرصاد تكشف سبب وراء ارتفاع درجات الحرارة (شاهد)

علقت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أننا مازلنا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط ومحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الروبة نهارا وليلا في كل أنحاء الجمهورية.

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حجب الرطوبة

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “في طبقات الجو العليا، يؤثر علينا امتدادا لمرتفع جوي يحجب الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض ويساعد على ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع حتى نهاية هذا الأسبوع”.

قيم الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ قيم الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 درجة، لافتة إلى أن الاجواء صيفية حارة في معظم أنحاء الجمهورية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.