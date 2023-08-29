تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطائي.. فيرمينو ومحرز في الهجوم

استقر المدير الفني ماتياس يايسله على تشكيل الأهلي الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد الطائي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

يستقبل فريق الأهلي ضيفه الطائي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل.

يدخل فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني يايسله متسلحًا بالقوة الضاربة للفريق من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة لمواصلة منافسته بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ونجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن بالفوز في المواجهات الثلاثة التي خاضها على فرق الحزم والخليج والأخدود، حيث حصد 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث في جدول الدوري.

موعد مباراة الأهلي والطائي والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الطائي على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، وستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، كما ستذاع عبر قناة SSC HD.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطائي :

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: بسام - ايبانيز- ديمرال - علي مجرشي

الوسط: المجحد – فرانك كيسيه - فيجا

الهجوم: ماكسي - فيرمينو - محرز