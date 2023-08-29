العالم الهولندي وفزاعة الزلازل: ترقبوا الأقوى منذ ٢٠ عامًا

عاد العالم الهولندي "فرانك هوغربيتس" ليثير الفزع من جديد بعد تصريحاته بشأن وقوع أقوى زلزال منذ 20 عامًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وحذر العالم الهولندي هذه المرة من زلزال قد تتخطى قوته الـ8 درجات على مقياس ريختر، بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.

هزة أرضية محتملة

وتوقع العالم الهولندي نشاطًا زلزاليًا ضخمًا وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني، بسبب حركة الأرض البطيئة بين المريخ ونبتون، مؤكدًا أنه كان قد أشار إلى هذه الهندسة منذ نوفمبر الماضي.

ونشر العالم الهولندي عبر صفحته الشخصية، خلال النشرة التي ينشرها على موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، قال إنه يمكن أن تؤدي الهندسة القمرية مع المريخ ونبتون إلى زلزال قوي في الأيام القليلة المقبلة. ومن المحتمل أن تؤدي الهندسة القمرية في حوالي 29 من الشهر الحالي (اليوم) إلى زيادة النشاط الزلزالي.

زلزال كبير خلال 24 ساعة

وصرح العالم الهولندي، بأنه "من المحتمل جدًا أن نشهد زلزالًا قويًا خلال الـ 24 ساعة القادمة، ويعتمد حدوث ذلك أم لا على حالة القشرة الأرضية"، مؤكداً أن هذا له علاقة كبيرة بالمريخ ونبتون، وكذلك بكوكبي المشتري وأورانوس.

موصيًا بتوخي الحيطة والحذر قائلًا "حالة تأهب إضافي.. من الممكن أن نشهد زلزالًا كبيرًا خلال الـ24 ساعة القادمة".

ويشار إلى أن العالم هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها، أهمها كان توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين.