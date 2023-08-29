إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بالغنايم

وقع حادث تصادم صباح اليوم الثلاثاء بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل في نطاق مركز الغنايم في محافظة أسيوط. نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء أجسامهم. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية المطلوبة.

تلقت الأجهزة الأمنية المختصة في مديرية أمن أسيوط إخطاراً بالحادث من غرفة عمليات شرطة النجدة، وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث بمرافقة سيارات الإسعاف ورجال الإدارة العامة للمرور. من خلال المعاينة الأولية والفحص، تبين إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أجسامهم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية لهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالحادث، حيث تم تحرير محضر بالواقعة ليتم عرضه على النيابة المختصة لبدء التحقيقات.

فيما قامت الإدارة العامة للمرور برفع آثار الحادث وتخليص الطريق، مما أدى إلى استئناف حركة المرور بشكل طبيعي للمركبات المارة.

يُذكر أن حوادث السير تعد من الظواهر الشائعة في الطرق السريعة، وينبغي على جميع السائقين أخذ الحذر والانتباه والالتزام بقواعد المرور لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.