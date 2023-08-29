انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برنامج التدريب الصيفي للطلاب الناجحين من الصف الأول والثاني بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه، وشارك في هذا البرنامج 130 طالباً بهدف إعداد وتدريب الطلاب وتأهيلهم في النواحي التقنية والثقافية والانضباطية، وذلك باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في التعليم لمواكبة التطورات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الهدف من البرنامج التدريبي هو إكساب طلاب المدرسة الفنية مهارات عملية وفنية تؤهلهم لمواكبة سوق العمل وتعزز خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم في مجال المياه.

وصرح رئيس الشركة، أن التدريبات الصيفية لطلاب المدرسة تأتي وفقًا للخطة التدريبية المعلنة من الشركة القابضة بمعامل المياه والصرف. بالإضافة إلى الدروس النظرية والعملية في المدرسة، تمت زيارة مواقع أخرى بالشركة ومواقع خارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف أن مدة التدريب استمرت لمدة 30 يومًا بمجموع 180 ساعة في الشهر، حيث تم تقسيم الطلاب إلى 6 مجموعات تدريبية تتخصص في محطات المياه والصرف وشبكات المياه والمعامل.

وأوضح "الشرقاوي" أن البرنامج التدريبي الصيفي يهدف إلى تدريب الطلاب على إصلاح ولف المواتير وإصلاح محركات الديزل، والتعرف على مراحل المعالجة الابتدائية للصرف الصحي، والتدريب على المهام والمعدات المستخدمة في صيانة الشبكات ودوائر التحكم باللوحات الكهربائية ومكونات لوحات التوزيع والمعدات الكهربائية بأنواعها، بالإضافة إلى إجراءات السلامة والصحة المهنية. كما يشمل التدريب رفع العينات وفحصها من معامل المياه والصرف.

يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود الشركة لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز مهاراتهم وتقديم تدريب شامل يؤهلهم للعمل في هذا المجال المهم.

"مياه أسيوط" تُنهى التدريب الصيفي للناجحين من أبناء المدرسة الفنية بعد شهر

"مياه أسيوط" تُنهى التدريب الصيفي للناجحين من أبناء المدرسة الفنية بعد شهر

"مياه أسيوط" تُنهى التدريب الصيفي للناجحين من أبناء المدرسة الفنية بعد شهر

"مياه أسيوط" تُنهى التدريب الصيفي للناجحين من أبناء المدرسة الفنية بعد شهر

"مياه أسيوط" تُنهى التدريب الصيفي للناجحين من أبناء المدرسة الفنية بعد شهر

"مياه أسيوط" تُنهى التدريب الصيفي للناجحين من أبناء المدرسة الفنية بعد شهر

"مياه أسيوط" تُنهى التدريب الصيفي للناجحين من أبناء المدرسة الفنية بعد شهر

"مياه أسيوط" تُنهى التدريب الصيفي للناجحين من أبناء المدرسة الفنية بعد شهر

"مياه أسيوط" تُنهى التدريب الصيفي للناجحين من أبناء المدرسة الفنية بعد شهر

"مياه أسيوط" تُنهى التدريب الصيفي للناجحين من أبناء المدرسة الفنية بعد شهر

"مياه أسيوط" تُنهى التدريب الصيفي للناجحين من أبناء المدرسة الفنية بعد شهر