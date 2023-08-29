إعلام جنوب الوادى تحصد أربع مراكز فى مسابقة وزارة الشباب والرياضة

حصدت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى فى محافظة قنا، على 4 مراكز متقدمة فى مسابقة "عهد" التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية لكليات وأقسام الإعلام فى الجامعات المصرية، بشرط أن تتضمن مشاريع التخرج رصد لقصص شهداء الوطن من الجيش والشرطة والأطباء تكريما وعرفانا بدورهم الوطنى .

فقد فاز مشروع "أفرول"والذى تقدم به طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة بكلية إعلام جنوب الوادي، بالمركز الأول فى المسابقة، وذلك تحت إشراف الدكتور هانى فوزى عبد الغنى والدكتورة سمية عبد الراضى المشرفين على المشروع بالقسم .

كما فاز مشروع "رباط" الخاص بطلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة بالمركز الثانى، وذلك تحت إشراف الدكتورة هبة عبد المعز المشرفة على المشروع .

وحصل مشروع" برودكست" الخاص بطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام الإلكتروني بكلية الإعلام بالمركز الخامس، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد خيرى المشرف على المشروع .

وفاز مشروع "خالدون" قسم الإذاعة والتليفزيون بالمركز العاشر، تحت إشراف الدكتورة إلهام السايح، وذلك بإشراف الدكتورة أسماء عرام مشرف عام على مشاريع مسابقة عهد بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى .