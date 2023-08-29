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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استخراج دودة بطول 8 سم من دماغ مريضة (صور)

دودة طفيلية بطول
دودة طفيلية بطول 8 سم

نجح فريق من أطباء متخصصين في جراحة الأعصاب من إجراء عملية جراحية في دماغ مريضة كانت تعاني من اكتئاب ونسيان، حيث وُجدت دودة طفيلية بطول 8 سم في رأسها.

تفاقمت حالة المريضة

البداية تعود عندما تفاقمت حالة المريضة بشدة في العام الماضي 2022، بعدما بدأت تتعرض لحالات الاكتئاب والنسيان، مما جعل الأطباء يقومون بنقلها لمستشفى كانبيرا جنوب أستراليا، من أجل إجراء الكشف الطبي عليها بالتصوير الرنيني المغناطيسي، حيث وُجد تشوهات في دماغها.

ومن جانبه، أكد طبيب الأعصاب سانجايا سيناناياكي، أن كانبيرا يعد منطقة صغيرة للغاية، لذلك فمنا بإرسال الدودة التي لا تزال على قيد الحياة، لمختبر يتمتع بخبرة في مجال الطفيليات.

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وحسب صحيفة “الجارديان”، أن المختبر استطاع التعرف على الدودة والتي تُسمي “أوفيداسكاريس روبرتسي Ophidascaris robertsiK”، لتكون هذه المريضة أول حالة في العالم تتعرض لهذه الإصابة وتدخل دودة طفيلية لدماغها.

 

ووفق الأطباء أن المنطقة التي تعيش بها المريضة سببًا في دخول دودة لدماغها، حيث إن القرية التي تعيش بها تمتلئ بالثعابين، وقد يكون الثعبان ألقى برازه في العشب، ليظن الأطباء أن المريضة أصيبت مباشرة من خلال لمسها للعشب أو بعد تناول الخضار.

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