فريق طبي بالأقصر ينجح في إنقاذ أم ظلت 3 أشهر بالعناية المركزة

استقبلت طوارئ الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر بمستشفى ازيس التخصصي للنساء والولادة، أم لطفلين أحدهما حديث الولادة، وبها آثار جرح قيصري حديث وتعاني من تسمم دموي عالي الخطورة؛ نتيجة عدوي شديدة ظهرت عقب عودتها لمنزلها بعد الولادة في أحد المراكز الخاصة.

أكد بيان صادر عن الهيئة أن العدوي سببت تعفن بالدم مصحوب بصدمة تسممية شديدة و هي ما ينتج عنها الوفاة في معظم الأحيان بحسب المؤشرات العالمية،حيث أصابت العدوي الملوثة كافة أجهزة الجسم الحيوية بفشل حاد مع غيبوبة تصحبها خلل في النظام القلبي الرئوي بالإضافة إلي ارتفاع درجة الحرارة وخفقان شديد بالقلب ادي إلي انخفاض نسبة الأكسجين بالدم لأقل من 55% و إصابة في أنسجة الجلد بقرح الفراش من الدرجة الثالثة.

وعلي الفور تم إلحاق الأم بغرفة العناية المركزة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة مع توفير الرعاية الصحية المتكاملة لإنعاش أجهزة الجسم الحيوية والحفاظ علي استمرارية عمل القلب والجهاز التنفسي من خلال الأجهزة الطبية المساعدة.

واضاف البيان، أن الفريق الطبي استمر علي مدار ثلاثة أشهر متواصلة من المثابرة والرعاية العلاجية المتكاملة في تقديم الخدمة الطبية المتقدمة والعلاج الدوائي اللازم وفق أحدث البروتوكولات العالمية، والتي استجابت فيها الأم اخيرا باستعادت الوعي مرة أخرى لتعود معها فرصة الامل للحياة

وتلقت الأم كافة الإجراءات الطبية والفحوصات العلاجية اللازمة بمتابعة أكثر من 36 فرد من الفرق الطبية علي مدار ثلاثة أشهر متكاملة، بإشراف متخصصين من أقسام العناية الفائقة وأقسام القلب والصدرية والجلدية، والزراعات المختبرية للفحوصات المعملية، بجانب اشراف متخصصين من اقسام التغذية العلاجية

وخدمات مكثفة من قسم العلاج الطبيعي والتمارين السريرية للحفاظ علي الجهاز الحركي وتنشيطه.

وفيما أظهرت النتائج المعملية اخيرا سلبية وجود اي نشاط ميكروبي في الدم والخلايا، وأيضاً بعد تعقيم الجرح مصدر العدوي و التءامه بالكامل، لتخرج الأم معافاه تماما في نهاية شهر يوليو السابق و في حالة صحية جيدة، لتلتقي رضيعها المولود لأول مره بعد إنقاذها من الموت المحتوم، بدعم الفريق الطبي المميز بمستشفي ازيس التخصصي للنساء والولادة أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر