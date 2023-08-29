محافظ الوادي الجديد: استكمال منظومة تشغيل وإنارة المساجد بالطاقة الشمسية

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن استكمال منظومة تشغيل وإنارة المساجد بالطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الأوقاف. تم تشغيل 33 مسجدًا بالطاقة الشمسية كمرحلةٍ أولى. وجارٍ الاستعداد للمرحلة الثانية، حيث سيتم تشغيل 50 مسجدًا إضافيًا بالتعاون بين الوزارة والمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم تعميم خطة تشغيل المصالح الحكومية بالطاقة الشمسية، حيث تجاوزت نسبة الاستفادة من الطاقة الشمسية 80% من المصالح الحيوية بالمحليات. وآخر المصالح التي ستتم تشغيلها بالطاقة الشمسية هو المجمع الحكومي المميكن، والذي سيعمل بأكبر محطة طاقة شمسية بالخارجة.

وأكد المحافظ على التوسع في دعم المستثمرين عن طريق الاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل آبار الري. هذا سيتم من خلال منح تسهيلات عديدة، بما في ذلك توفير قروض بفائدة 5% بالتعاون مع البنوك الحكومية، بهدف تحويل آبار الري الاستثمارية وآبار الشباب للعمل بنظام الطاقة الشمسية. وسيتم استفادة من مبادرة البنك المركزي في توفير الدعم المالي لتشغيل المشروعات الزراعية الاستثمارية بالطاقة الشمسية ونظام الري الحديث.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود المحافظة لتنفيذ خطة شاملة للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، بهدف الحفاظ على المحيط وتحقيق التنمية المستدامة. وتعكس هذه المبادرات التزام الحكومة المحلية بالاستفادة من ثروة الطاقة الشمسية الغنية بالمنطقة الصحراوية لتلبية احتياجات السكان ودعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والخدمات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق فوائد عديدة، منها توفير الطاقة وتقليل اعتماد المحافظة على مصادر الطاقة التقليدية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار والابتكار في مجال الطاقة الشمسية.