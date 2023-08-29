بشرى سارة .. توقعات بتراجع أسعار الدقيق

توقعت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية تراجع أسعار الدقيق خلال أواخر شهر سبتمبر .



وقال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية أكثر من 923 ألف طن قمح خلال الفترة الماضية ساهم في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق ،حيث يشترك حاليا 123 مطحن من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية حتى الآن .



أضاف أن طرح الذرة الصفراء من خلال البورصة السلعية لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن يساهم أيضا في ضبط أسعار الدواجن في الأسواق.



وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن استمرار طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية سيؤدي الى انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرة أخرى مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك . وأيضا انخفاض أسعار ردة النخالة.



لافتا إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت ،مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري