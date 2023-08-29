الذهب ينهار في الأسواق ويسجل خسائر عنيفة في 24 ساعة

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجع تدريجي على مدار اليومين الماضيين بفعل عدم استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، واستقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى تزايد الضغوط السلبية على سعر الأونصة العالمية بعد خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول الأخير.

فيما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاض بأكثر من 240 جنيها خلال الـ 24 ساعة الماضية عقب هبوط الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب في مصر من 2265 إلي 2225 جنيهًا.

ووفقًا لرصد تحليلي من جولد بيليون فإن أسعار الذهب أول أمس الأحد، تراجعت بمقدار 20 جنيهًا لتغلق عند المستوى 2245 جنيهًا للجرام بعد أن افتتحت تداولاتها عند 2265 جنيهًا للجرام، لتستمر أسعار الذهب في التراجع التدريجي منذ الأسبوع الماضي الذي شهد أكثر من محاولة فاشلة لاختراق المستوى 2300 جنيه للجرام، مما دفع الذهب إلى التراجع بعدها.

كما واصل المعدن الأصفر تراجعه أمس الإثنين بمقدار 20 جنيهًا بعد أن افتتح تداوله عند مستوى 2245 جنيهًا للجرام، ليختتم في اخر التداولات عند 2225 جنيهًا للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر.

وأوضح تحليل جولد بيليون أن التوقعات تشير إلى إمكانية عودة أسعار الذهب في السوق العالمي إلى التراجع بسبب تمسك البنك الفيدرالي بالتشديد النقدي لمواجهة التضخم، وهو ما قد يؤثر على سعر الذهب المحلي أيضًا بالتبعية، ولكن يظل المؤثر الأكبر على سوق الذهب المحلي هو سعر صرف الدولار في السوق الموازية ومدة العرض والطلب على الذهب.

طرح الذهب في البورصة السلعية

كشف رئيس البورصة السلعية أنه سيتم طرح الذهب في البورصة السلعية في سبتمبر المقبل، وسيتم طرح السبائك والعملات الذهبية دون المشغولات كما سيتم طرح مضبوطات الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة في محاول لتقنين حركة التجارة الداخلية للذهب.

ووفقًا لأعضاء شعبة الذهب فإن طرح الذهب في البورصة السلعية سيفتح فرص تجارية جديدة أمام العاملين في سوق الذهب وسيعمل على وضع آلية تسعير تعتمد على العرض والطلب من خلال تجميع بيانات المتعاملين من التجار والوسطاء لمعرفة الكميات المعروضة والمطلوبة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 بيع 2,537 شراء 2,560

عيار 22 بيع 2,326 شراء 2,347

عيار 21 بيع 2,220 شراء 2,240

عيار 18 بيع 1,903 شراء 1,920

عيار 14 بيع 1,480 شراء 1,493

عيار 12 بيع 1200 شراء 1240

الاونصة بيع 78,905 شراء 79,616

الجنيه الذهب بيع 17,760 شراء 17,920

يشار إلى أن مبادرة واردات الذهب دون رسوم جمركية قد ساهمت في تحقيق استقرار في أسعار الذهب بشكل عام بسبب تحقيق توازن بين العرض والطلب، وأن الحكومة تفكر في مد فترة العمل بهذه المبادرة المنتظر لها الانتهاء في مطلع شهر نوفمبر القادم.