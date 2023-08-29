صحة قنا تشارك المجلس الوطنى للشباب "مبادرة حياة سليمة"

شاركت مديرية الصحة بقنا ووحدة سكان محافظة قنا، بمبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا" وذلك تحت رعاية محافظ قنا اللواء أشرف الداوودي و الدكتور راجى تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، وذلك بناءاً على رصد المشكلات وظاهرة الإدمان (الشابو)فى بعض الأماكن حيث قامت وحده سكان محافظة قنا بالتعاون مع مديرية الصحة، والمجلس الوطنى للشباب والجهات المعنية الأخرى، بتنفيذ ندوات توعوية متكاملة، حول أضرار تعاطي المخدرات و علاج الادمان بقصر ثقافة نجع حمادى.

وتضمنت المبادرة العديد من الإجراءات الوقائية إضافة إلى توفير الخدمات والمشورة للأسر حول آليات الإكتشاف المبكر والتوعية من الناحية الدينية و الطبية.

وقامت الدكتورة سوزي لندن مديرة وحده السكان بمديرية الصحة بتقديم التوعية الطبيه حول الإدمان و أسبابه موضحة أنواع المخدرات و آثارها السلبية و كيفية علاج الإدمان.

وأكدت سوزي، على ضرورة الإستمرار بتنفيذ البرامج التوعوية حول الوقاية من مخاطر المخدرات التى تؤثر سلباً على المجتمع وخاصة الشباب والمراهقين، وكذلك تدريب الشباب والعمل علي إكتساب المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان وتثقيف الأسر وتقديم الرعاية الصحية وذلك تحت إشراف طبي متكامل.

بالإضافة إلي التواصل المباشر مع المواطن في القري وتأهيل الكوادر المجتمعية للمشاركة في التوعية بخطورة المخدرات مع تقديم الدعم النفسي والطبي وذلك بهدف قري خالية من الإدمان.