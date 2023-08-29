إزالة حالة تعدٍ بعزبة خليفة بقرية بهجورة في قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى بهجورة.

جاء ذلك بحضور احمد الصياد رئيس مجلس قروى بهجورة، وتمت الازالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن شدة خشبية للدور الاول على مساحة اثنى عشر سهم تقريبا، تعدى بالبناء المخالف للقانون، بعزبة خليفة التابعة للوحدة المحلية لقرية بهجورة، وتمت الازالة.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.